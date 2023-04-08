歐盟譴責以巴暴力衝突 籲各方自製

（法新社布魯塞爾8日電） 歐洲聯盟（EU）今天對以色列境內發生的致命攻擊以及從黎巴嫩連發火箭襲擊以國的行徑予以譴責，並呼籲各方「自製」。

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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在以色列昨天發生攻擊事件後發表聲明說，「歐盟全面譴責這些暴力行為，這必須停止」。

一對年齡16歲和20歲的英裔以色列籍姊妹昨天在約旦河西岸佔領區遭槍擊身亡，她們的母親也受重傷。另在特拉維夫（Tel Aviv）有一輛汽車衝撞自行車道上的行人，造成1名義大利遊客死亡，7人受傷。

波瑞爾也對從加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩發射的火箭「濫肆攻擊」加以譴責。

以色列警方5日在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa）內與巴勒斯坦人爆發衝突後，暴亂情事便已升高。為因應巴勒斯坦武裝分子發動火箭攻擊，以國軍隊轟炸了加薩走廊和黎巴嫩。

波瑞爾表示：「我們呼籲各方發揮最大自製力，避免衝突進一步升高，以促進目前宗教節日期間的平靜。」

「以色列固然有權自衛，但另一方面，任何應對行動也必須合度。」

目前以、巴緊張情勢複發的時機，正值猶太教逾越節和伊斯蘭教的齋月期間。

波瑞爾還說：「各聖地的現況都必須維持。」

© 2023 AFP