空巴向中國公司捷德航空出售50架直升機

（法新社巴黎7日電） 法國總統馬克宏對中國進行國是訪問最後一天，總部位於法國的空中巴士公司（Airbus）今天宣布，已同意向中國租賃公司捷德航空（GDAT）出售50架直升機。

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空中巴士直升機公司（Airbus Helicopters）執行長伊文（Bruno Even）在聲明中表示：「我們很榮幸捷德航空決定添購50架H160直升機，擴大其現有的26架直升機組成的全空巴機隊。」

馬克宏（Emmanuel Macron）今天訪問位於中國南方工業中心地帶的廣州，這是他為期3天訪問的最後一站。他在訪問期間多次敦促中國國家主席習近平，幫助結束烏克蘭衝突。

由於與中國維持貿易關係仍相當重要，馬克宏的辦公室先前曾表示，他將「另闢蹊徑」與中國打交道，不同於美國經常採取的直接對抗中國論調。

根據空巴的聲明，捷德航空董事長江文全表示：「這份合約是一個很好的例子，顯示法中經貿合作的重要性。」

總部位於上海的捷德航空專門從事直升機銷售、租賃和維護，客戶包括中國的緊急服務部門和政府機構。

空巴的H160直升機具備多樣化功能性，可用於貴賓旅行到軍事任務等多種用途。

© 2023 AFP