美國最高法院大法官辯稱 接受旅遊招待辯屬個人招待

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓7日電）美國最高法院大法官湯瑪斯被爆多年來接受共和黨金主招待的豪華旅行，湯瑪斯今天辯稱，這是不需申報的「私人款待」。

美國非營利調查新聞機構ProPublica昨天報導，身為堅定保守派的湯瑪斯（Clarence Thomas）多年來屢次接受共和黨金主、房地產大亨柯羅（Harlan Crow）招待，例如到紐西蘭乘坐遊艇、搭乘私人飛機到世界各地旅遊，並經常入住柯羅在美國的房子。

74歲的湯瑪斯是美國最高法院任職最久的大法官。根據ProPublica估算，他的印尼之旅一次就可能要價50萬美元（約新台幣1535萬元），全由柯羅買單。

湯瑪斯今天發表聲明指出，法院同事先前曾「建議這種來自親密友人的私人招待，且在此人未涉及法庭業務的情況下，沒有通報必要。」

湯瑪斯說，目前相關指引正在修正，「當然，未來我將遵循這項指引的規定」。

柯羅昨天向ProPublica表示，他經常招待「親愛的朋友」，且兩人從未討論尚未做出裁決的案件。

ProPublica報導提到，柯羅捐給共和黨相關政治團體的金額超過1000萬美元，其中包括捐款50萬美元給湯瑪斯妻子金尼．湯瑪斯（Ginni Thomas）創立的保守派遊說團體。

ProPublica揭露此事後，引發部分法官以及民主黨政治人物的憤怒；法律改革團體則呼籲，應從根本改變最高法院的運作方式。

© 2023 AFP