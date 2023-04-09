以巴衝突升溫 真主黨、哈瑪斯領袖黎巴嫩會商對策

（法新社貝魯特9日電） 黎巴嫩武裝組織「真主黨」今天發聲明說，真主黨與巴勒斯坦人組織「哈瑪斯集團」的領袖在黎巴嫩首都貝魯特會面，討論反以色列非正式軍事聯盟「抵抗軸心」的準備狀態。

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「抵抗軸心」（axis of resistance）指的是來自黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞和其他伊朗支持的反以色列團體。

哈瑪斯集團（Hamas）統治加薩走廊（Gaza Strip），領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）5日起就在貝魯特。

以色列領土6日遭到從黎巴嫩南部發射的34枚火箭襲擊，以色列歸咎於哈瑪斯集團，而黎巴嫩南部正是伊朗支持的什葉派組織真主黨（Hezbollah）據點。

在加薩走廊也對以色列發射火箭後，以色列軍方7日晨間發動報復，空襲黎巴嫩南部與加薩。

真主黨在聲明中表示，面對近期局勢發展，哈尼雅與真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）會面時，討論了「抵抗軸心的準備狀態」，以及雙方成員的合作。

根據聲明，兩人也討論了「在約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊加強抵抗」，以及在耶路撒冷「艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）的事件」。但聲明並未說明兩人會面時間。

以色列警方5日破曉前突襲艾格撒清真寺的禮拜廳，他們表示，行動目的是驅逐把自己鎖在裡面的「違法年輕人和蒙面煽動者」。艾格撒清真寺是伊斯蘭教的第3大聖地。

© 2023 AFP