南非性侵犯詐死越獄 坦尚尼亞落網

（法新社約翰尼斯堡8日電） 南非政府今天表示，假死越獄的南非逃犯貝斯特（Thabo Bester）已在坦尚尼亞境內被捕。這起詐死越獄事件讓南非當局感到尷尬。

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被定罪的性侵犯貝斯特，去年5月在南非布魯芳登市（Bloemfontein）的一所私人監獄逃脫，但南非警方上個月才發現此事。

南非司法部長拉莫拉（Ronald Lamola）今天表示，貝斯特昨晚遭坦尚尼亞當局逮捕，另有兩人和他一起落網，其中一人據信是與貝斯特有戀情的女子。

貝斯特被稱為「臉書性侵犯」，被指控在社群媒體臉書（Facebook）引誘受害者，之後性侵她們，搶奪她們的財物，至少有一名受害者喪生。

2012年，貝斯特因性侵、搶劫及謀殺罪名被判終身監禁。去年5月，當局相信他已在布魯芳登市的私人監獄中自焚身亡。但今年3月下旬，警方表示，根據DNA（去氧核糖核酸）檢測顯示，當局以為是貝斯特的燒焦屍體，其實是別人的身體。

警政部長希禮（Bheki Cele）表示，這3人在試圖離開坦尚尼亞時被捕，目前被關押在坦國北部、與肯亞交界附近的城市阿魯沙（Arusha）。

希禮說，3名逃犯離開飯店後，駕駛黑色休旅車旅行，途中被坦國當局攔下。3人先前從坦尚尼亞三蘭港（Dar es Salaam）抵達阿魯沙。

希禮又說，他們每人都持有多本護照。

坦尚尼亞警方發言人米西姆（David Misime）聲明指出，3人都已被警方拘留，「地方和國際當局正循法律途徑溝通安排」。

拉莫拉說，南非代表團明天將前往坦尚尼亞，將逃犯帶回國。

對貝斯特詐死疑雲，當地媒體GroundUp去年11月首次提出質疑報導。至於燒焦的屍體是何人，目前尚未得知。

© 2023 AFP