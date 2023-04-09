印尼�Q里島海灘又見鯨擱淺死亡 本月第3起

（法新社印尼登巴薩9日電） 1名印尼保育官員今天表示，1頭17公尺長的抹香鯨在�Q里島（Bali）海灘擱淺後死亡。這是近1周多內，發生在�Q里島的第3起鯨擱淺死亡事件。

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這頭雄性抹香鯨昨天下午被發現擱淺在�Q里島西部吉姆巴納縣（Jembrana）的葉樂（Yeh Leh）海灘上。

當地海洋與漁業官員尤迪亞索（Permana Yudiarso）告訴法新社：「我們正試圖將抹香鯨屍體拉到岸邊以便進行解剖，並會在解剖究明死因後將它掩埋。」

這已經是本月第3起在度假勝地�Q里島發生的鯨擱淺事件。

4月5日，一頭18公尺長的雄性抹香鯨擱淺在�Q里島東岸克隆孔縣（Klungkung）被發現。在那之前，一頭重逾2公噸、至少長11公尺的布氏鯨（Bryde's whale）於4月1日被發現擱淺在塔巴南（Tabanan）海灘上。當地人發現時，鯨的屍體已腐爛。

尤迪亞索告訴法新社，他們初步懷疑，昨天發現的抹香鯨也是因病死亡。他並表示，解剖查明死因需要至少3周才能得到結論，不過動物法醫在鯨的肺部發現出血現象，結腸則充滿液體。

員警已封鎖海灘，以免有人盜取鯨肉或身體部位。

2018年，1頭在印尼死亡的抹香鯨胃裡發現超過100個塑膠杯和25個塑膠袋等垃圾，引起人們對印尼這個東南亞群島國家海洋垃圾問題的關注。中國是全球最大海洋垃圾製造國，印尼次之。

© 2023 AFP