司改暫緩難解民怨 以色列逾25萬人上街示威

（法新社特拉維夫8日電） 以色列司法改革的立法程序雖已暫緩，但民眾對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的企圖仍舊不滿，因此在今天湧上街頭示威，據傳抗議人數逾25萬人。

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主辦單位稱約有25萬8000人走上街頭，但警方沒有提供他們統計的數字。

前一天，特拉維夫濱海區發生汽車衝撞的攻擊事件，造成一名來訪的義大利民眾喪命，另外7名遊客受傷。

以色列警方5日突襲耶路撒冷（Jerusalem）艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque），驅趕盤據寺內的巴勒斯坦人，引發暴力衝突。

以色列並針對巴勒斯坦武裝團體的火箭攻勢，對加薩（Gaza）和黎巴嫩發動炮轟。

示威人士今天走上街頭時，手上揮舞着寫有「拯救民主」、「人人享有自由」、「尼坦雅胡正讓我們走向戰爭」的標語。

其他規模較小的示威活動發生在中部城市克法沙巴（Kfar Saba）、北部的海法（Haifa），及耶路撒冷。

尼坦雅胡去年12月組成新政府，接着於今年1月宣布司法改革計畫，自此之後，每周都有數以千計甚至數以萬計的民眾上街怒吼。

尼坦雅胡3月27日宣布「暫緩」國會的司改程序，允許國家針對這起引發分裂的改革計畫展開對話。

擬議中的司改方案將削弱最高法院的職權，並賦予國會議員更大的法官任命權。

反對司改的人對以色列民主感到憂心；尼坦雅胡的聯合黨（Likud）和極右派與極端正統派（Ultra-Orthodox）盟友組成的聯合政府則主張，有必要進行改革以重新平衡立法和司法之間的權力。

在尼坦雅胡因賄賂、詐欺及背信指控受審情況下，以色列檢察總長也曾以利益衝突為由，出面警告尼坦雅胡切勿干預變更以國司法系統。

尼坦雅胡否認所有指控。

© 2023 AFP