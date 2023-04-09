烏克蘭兒童遭非法移送 慈善團體協助返家

（法新社基輔8日電） 慈善組織今天表示，31名烏克蘭兒童在莫斯科當局把持地區遭非法帶至俄羅斯之後，已經返回烏克蘭。

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慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）負責人庫列巴（Mykola Kuleba）在社群媒體寫說：「今天我們歡迎31名在佔領區遭俄國人非法帶走的兒童回家。」

拯救烏克蘭表示，這些兒童當初是從親西方的烏國東北地區哈爾科夫（Kharkiv）以及南部地區赫松（Kherson）被帶走。

昨天，拯救烏克蘭表示這群兒童以及他們的家屬已跨越邊境，進入基輔（Kyiv）掌控的地區。

根據昨天公布的畫面，這群孩童帶着行李箱和包包徒步跨越邊境，接着登上巴士繼續他們的旅程。

庫列巴盛讚「英雄媽媽們」奔波接回自己的孩子，還說這是該慈善團體迄今「最困難」的營救任務。

他表示，一名老婦本該帶回兩個孫子，但因「壓力」而不幸喪生。

他在臉書（Facebook）寫道，烏克蘭家屬會遭遇俄羅斯聯邦安全局 （FSB）「13小時的訊問」。

根據基輔當局說法，自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，有超過1.6萬名烏克蘭兒童被移送至俄羅斯，據說許多被安置在機構或寄養家庭中。

俄羅斯否認指控，說俄方是在拯救烏克蘭兒童遠離戰爭恐怖。

© 2023 AFP