移民船突尼西亞沉沒53人獲救 27人死亡或失蹤

（法新社突尼西亞首都突尼斯8日電） 兩艘不牢固的船隻在試圖前往歐洲的過程中，於突尼西亞外海沉沒，一名官員今天表示，有53人獲救，但另有27名來自撒哈拉沙漠以南非洲的移民死亡或失蹤。

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一名官員今天表示，有兩艘不牢固的船隻在試圖前往歐洲的過程中，於突尼西亞外海沉沒，27名來自撒哈拉沙漠以南非洲的移民死亡或失蹤，另有53人獲救。

這是過去幾周多起類似事件的最新一起。突尼西亞官員先前表示，是去年第一季援救次數的5倍多。

突尼西亞斯法克斯（Sfax）法院發言人馬斯穆迪（ Faouzi Masmoudi）表示，今天發生在該國外海的最新一起悲劇中有4人死亡、3人失蹤，另有超過30人獲救。

馬斯穆迪說：「今天早上發生的一起最新沉船事件，斯法克斯的海灘上發現了4具遺體，另有3人失蹤，36人獲救。」

他表示，另一艘載有37人的船隻從突尼西亞出發後，「周五（7日）下午沉沒」，有20人下落不明。

他引述目擊者的說法補充，稱7日的事件中有17人獲救。

馬斯穆迪表示，針對這兩起事件的調查已經展開。

他稱，調查是要「找出是哪些組織企圖以金屬薄板船隻戴人橫跨地中海，金屬薄板制的船隻成本比木造船便宜，但連最基本的安全條件都沒有」。

突尼西亞海岸距離義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）僅約150公里，有愈來愈多來自西非、蘇丹等地的民眾冒險渡海，欲以此當跳板前進歐洲尋求更好的生活。

突尼西亞海岸防衛隊昨天表示，今年1到3月他們攔截了1萬4000多名前往歐洲途中的移民，而最新的這起事件讓人數再度攀升。

這樣的數字是2022年第1季的5倍多。

海岸防衛隊在聲明中說：「1月1日到3月31日這段期間，海岸防衛隊阻止了501次暗中跨海的企圖，救下1萬4406名移民，其中包括1萬3138個來自撒哈拉沙漠以南非洲國家的移民。」

© 2023 AFP