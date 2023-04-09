美國兩位聯邦法官裁決矛盾 墮胎藥RU486前途未卜

（法新社華盛頓8日電） 美國兩位聯邦法官最近裁決結果互異，讓墮胎藥美服培酮（mifepristone，RU 486）的前景充滿不確定性，此一爭議很可能直上美國最高法院來定奪。

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最高法院去年允許各州下墮胎禁令後，如今保守派再進一步行動以限制墮胎權。德州聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）昨天作出裁決，禁止全國各地使用墮胎藥物美服培酮，此藥目前已被普遍使用。

但卡司馬里克作出裁決數小時後，華盛頓州聯邦法官萊斯（Thomas Rice）作出相反決定，讓情況不確定性增加，此事最終由最高法院來裁奪的可能性也提高。

卡司馬里克的裁決文使用反墮胎者的措辭，稱墮胎供應人士為「墮胎主義者」，還說這款藥物被用來「殺害未出生的人」。卡司馬里克由前總統川普（Donald Trump）提名，是極端保守派。

美國食品暨藥物管理局（FDA）早於2000年批准、科學界一致認為是安全的美服培酮，卻在卡司馬里克裁決案中破天荒遭到禁止，引發了政界左派人士的憤怒。

現任總統拜登（Joe Biden）的政府和美服培酮藥物製造商旋即誓言，要向聯邦法院就卡司馬里克的裁決提起上訴。

華盛頓州聯邦法官萊斯是在另一起案件中裁決：美服培酮「安全且合法」，FDA必須在10多個州保留使用美服培酮的權利。此案由數個墮胎合法州聯合向法院提訴；萊斯是前總統歐巴馬（Barack Obama）提名的法官。

鑒於法院裁決結果嚴重衝突，美國司法部可能會選擇直接將案件提交至最高法院，而不是等待第五巡迴法院（Fifth Circuit）採取行動。

而高等法院方面，也可決定緊急審理此案，但須在目前開庭期結束前挪出時程。

© 2023 AFP