專收敵軍遺體 烏克蘭志工組收屍隊深入前線

（法新社烏克蘭西尼哈9日電） 綠色軍服和黑色靴子下，一具俄羅斯軍人遺體在烏克蘭東北村莊西尼哈邊緣躺了好幾個月，屍身已嚴重腐爛。現在，一支特別組成的隊伍將來到這裡，為敵軍收屍。

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俄烏戰爭烽火連天，屍體遍布荒野，可能很久都不會有人發現。烏克蘭官員說，俄羅斯通常不會為陣亡的士兵收屍；因此，基於公共衛生的考量，加上往後可拿來和莫斯科軍隊交換，烏克蘭當局和志工負起了收屍的職責。

這具遺體躺在哈爾科夫州（Kharkiv）西尼哈村（Synykha）的草地上多時，直到最近春天到來，才被一名放牛的10歲男童發現。男孩家人通報官員後，一隊烏克蘭志工來到了現場收屍。

記者問男孩，看到屍體會不會怕。他說：「不會啊，為什麼要怕。」

透過在遺體身上找到的、被水泡爛的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）文件，得知這是一名48歲男子。目前還無法證實男子身分，烏克蘭當局將進行驗屍。

J9志工隊成員、外號「律師」（Yuryst）的35歲烏克蘭軍人安東（Anton）說：「我敢說他是被炸死的。」他說，2022年9月烏軍把俄軍趕出哈爾科夫以來，這名男子一直曝屍荒野，他要麼就是自己引爆炸彈，要麼就是踩到了爆裂物。

J9負責搜尋敵軍屍體，再和莫斯科交換。

「律師」戴着手套但沒戴口罩，和另一名隊員把遺體裝入屍袋。遺體之後將運往哈爾科夫市，存放在冷藏貨櫃列車上。

當局會先採集遺體的DNA，進行身分辨識。

「律師」說，他在哈爾科夫市及周邊地區發現了400多具遺體，這個工作可怕，卻很重要。

他和隊員正在建立遺體「銀行」，這麼做除了能降低污染和疾病風險，也可供日後與莫斯科當局交換、以及搜集證據供國際法庭審判之用。

他說：「這3大因素凸顯我的工作有多重要。」

© 2023 AFP