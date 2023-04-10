山東號宮古島附近操演艦載機起降 日戰機緊急起飛

（法新社東京10日電） 中國環台軍演進入第3天，日本今天說，由於部署在日本南部及台灣附近的中國解放軍航空母艦山東號實施戰機起降，日本航空自衛隊戰機最近幾天曾緊急起飛因應。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，中國為報復總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy ）會談，山東號近日在台灣東南水域航行。

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）在聲明中說，從7日以來一直觀察山東艦和其他幾艘中國海軍艦艇在宮古島以南海域的活動。

統合幕僚監部列出的中國海軍艦艇除了山東艦，還有一艘「旅洋III級」飛彈驅逐艦、 一艘054A型江凱II級飛彈護衛艦及和一艘福玉級快速戰鬥支援艦。

聲明中說，這些船艦在日本最南部的宮古島以南230至430公里之間海域活動。

聲明表示：「我們確認中國海軍航空母艦山東號約有120次軍機起降，其中戰機80次，直升機40次。」

聲明中說，日本軍隊動員2艘護衛監控中國船艦，「航空自衛隊戰機也緊急起飛因應山東艦戰機的起降活動。」

東京當局6日首度確認這3艘中國軍艦在日本南部沖繩地區附近活動。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2023 AFP