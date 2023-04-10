川普遭起訴 陰謀論者矛頭對準索羅斯

（法新社華盛頓10日電） 億萬富豪慈善家索羅斯一向被極右派人士視為洪水猛獸，但美國前總統川普遭起訴引發新一波仇恨心理，而揭發索羅斯相關陰謀論的美國事實查核員也遭到波及。

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川普及其支持者指控，猶太裔金融家索羅斯（George Soros）操控調查川普付給色情片女星封口費一案的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）。

他們這樣的指控源於索羅斯捐款給司法正義倡議組織Color of Change，而這個組織2021年支持白艾榮競選曼哈頓地方檢察官。

「索羅斯撐腰」、「索羅斯資助」和「索羅斯的地區檢察官」已成為共和黨人常掛嘴邊的句子，建立起白艾榮遭這位億萬富豪操控的陰謀論。

索羅斯發言人瓦尚（Michael Vachon）表示，索羅斯「和白艾榮從未見過面、說過話，或聯絡過」。

瓦尚告訴法新社，右派許多人企圖把焦點從被起訴者轉移到起訴者身上。

紐約大學（NYU）社群媒體與政治研究中心（Center for Social Media and Politics）主任塔克（Joshua Tucker）告訴法新社：「陰謀論通常建立在一種觀念之上，也就是我們無法控制的強大力量代表全球精英，向普羅大眾隱瞞真相。」

塔克說，而在這起攻擊索羅斯的事件中，似乎提出合理的事實也無法動搖這些「陰謀論思維」。

許多的美國事實查核人員表示，這些在川普遭起訴前後關於索羅斯的內容是張冠李戴，他們自己也因為事實查核而面臨網路騷擾和酸言酸語。

塔克指出：「陰謀論者不但宣揚某種特定論述，還針對質疑他們論述的事實查核人員展開人身攻擊。」

川普宣稱白艾榮從索羅斯取得100多萬美元，美國主流媒體聘僱的事實查核人員已揭穿這個說法不實。

聯邦紀錄雖顯示索羅斯捐了100萬美元給Color of Change，但官方紀錄顯示該組織捐給白艾榮的金額不到上述款項的一半。

紐約大學心理學教授巴維（Jay Van Bavel）指出：「這是仇恨組織慣用技倆：詆毀、騷擾以及讓事實查核人員噤聲。」巴維過去也曾經因為揭穿的工作而面臨類似的網路酸言酸語。

巴維告訴法新社，「這類騷擾的目的是詆毀他們，以利於強化假訊息和陰謀論」。

© 2023 AFP