巴西總統將會習近平料提俄烏戰爭 盼扮演調停者

（法新社巴西利亞10日電） 巴西左翼總統魯拉先前因為罹患肺炎，重新安排訪問中國行程。他確定將於本周訪問北京會晤中國國家主席習近平，商討雙邊貿易以及討論結束俄烏戰爭的解決方案。

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經過前任極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內的孤立主義，77歲的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）希望重拾巴西在國際政治舞台的角色。

魯拉預定11日抵達中國，並於14日會晤習近平。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）告訴記者，魯拉與習近平「將討論烏克蘭戰事」，魯拉打算提出巴西版本的俄烏戰爭解決方案，終結俄羅斯對烏克蘭發動的侵略。

維艾拉表示，待魯拉回國時，調停國家集團屆時會誕生。

曾兩度擔任巴西總統的魯拉，迫切希望巴西能成為俄烏戰爭的中間人，如同他在第二任總統任期曾調解伊朗與美國的核子紛爭。

然而，魯拉去年因為稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣必須為俄烏戰爭「負責」，因此飽受批評，擔任斡旋者的外交聲譽受到重創。

西方國家軍援烏克蘭，魯拉也拒絕加入。

魯拉也建議基輔當局放棄2014年已遭俄國吞併的克里米亞，來結束烏俄戰爭，遭到烏克蘭政府悍然拒絕。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在推特發文表示，「沒有法律、政治或是道義上的理由，可以要求烏克蘭放棄任何一寸領土」。

© 2023 AFP