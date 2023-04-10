日本銀行總裁植田和男預告：近期內不會大幅升息

（法新社東京10日電） 日本銀行新任總裁植田和男今天預告，近期內將不會大幅升息，且長期實施的寬鬆貨幣政策迄今仍「適用」。

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植田和男本月稍早接替黑田東彥出任日銀總裁。黑田東彥不僅是日本任期最長的央行行長，並且職司制定貨幣政策希望提振全球第三大經濟體日本的成長。

現年71歲的植田和男接管央行之際，正面臨與各國一起上調利率以應對通膨的壓力，不過他已明確表示，不會立即改變日銀的既有做法。

他在就任後的首場記者會表示：「日本目前並非處於需要大幅升息的狀況。」

2013年成為日銀總裁的黑田東彥曾嘗試負利率與大舉購買政府債券等方法，以提振日本奄奄一息的經濟。儘管如此，央行設定的2%通膨目標仍遙不可及，勞工薪資也一直停滯不前。

近月來，日本的物價上漲了4%。日銀指出，目前的物價上漲主要是暫時性現象，是烏克蘭戰爭等臨時因素導致的能源價格飆升所致。

植田和男也表示，透過一年一度「春鬥」（Shunto，即勞資雙方的年度薪資談判）談判實現的薪資上漲是個「可喜的進展」，但他警告，「我們仍需要搞清楚這是否會繼續下去並穩定紮根」。

目前他仍拒絕為實現2%通膨目標設定新的期限，僅表示自己將努力在5年任期內實現這項目標。

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