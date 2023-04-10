瑞士雖祭制裁 對俄出口僅略降

（法新社日內瓦9日電） 瑞士媒體今天報導，儘管瑞士因俄烏戰爭制裁俄羅斯，但對俄羅斯的出口僅略微下降，藥品出口則飆升到新高紀錄。藥品被視為人道主義商品，排除在制裁之外。

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自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，瑞士已經配合歐洲聯盟（EU）實施10輪制裁。

「周日新蘇黎世報」（Neue Zurcher Zeitung am Sonntag）分析聯邦海關和邊境安全辦公室的數據後指出，儘管瑞士與俄羅斯的貿易在許多關鍵行業陷入停滯，尤其是在機器和手錶方面，但藥品出口創下歷史新高。

瑞士在2022年3月到2023年2月期間，向俄羅斯出口價值29億瑞士法郎（約新台幣974億元）的商品。

周日新蘇黎世報表示，這低於再之前12個月的35億瑞士法郎，但近年來對俄出口額僅3次超過29億瑞士法郎。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，瑞士藥品對俄羅斯的出口額激增約40%，從約14億瑞士法郎增至約20億瑞士法郎，目前約佔瑞士對俄羅斯出口總額的1/3。

瑞士是許多大型製藥公司的所在地，包括諾華集團（Novartis）和羅氏大藥廠（Roche）。

周日新蘇黎世報引述諾華集團的說法指出：「俄羅斯的銷售受到多種因素推動，包括因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後治療的病患湧入。」

諾華集團並提到，考量到俄烏戰爭，病患和醫院預期可能會出現短缺而囤積藥品，也是出口增加的因素之一。

© 2023 AFP