英王室推王冠推特表情符號

（法新社倫敦9日電） 英國王室今天透露查爾斯三世（King Charles III）5月加冕典禮的新細節，包括新推出根據查爾斯將在加冕典禮佩戴王冠所設計的推特（Twitter）表情符號。

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伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月駕崩後，查爾斯隨即繼任王位，但要等到今年5月6日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的儀式上才會正式加冕。

為期3天的慶祝活動包括一場眾星雲集的音樂會、全國性的「午餐盛會」和志願服務活動，以及傳統王室遊行。

白金漢宮今天公布一系列典禮細節時表示，為紀念這歷史性的一刻而推出的新表情符號，是根據17世紀的聖愛德華王冠（St Edward's Crown）所設計。

在推特使用#Coronation、#CoronationBigLunch 和#TheBigHelpOut等主題標籤時，就會出現這個表情符號。

伊麗莎白二世1953年加冕時曾佩戴這頂王冠，時隔70年後，查爾斯也將在自己的加冕典禮戴上聖愛德華王冠。

從最新發布的計畫來看，查爾斯的加冕典禮確定不會比1953年女王加冕時繁複。查爾斯夫人卡蜜拉（Camilla）也將在典禮上加冕為王後。

查爾斯和卡蜜拉將搭乘「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）從白金漢宮前往西敏寺，這輛馬車是為紀念女王登基60周年而建造，2014年首次使用。

儀式結束後，查爾斯夫婦將參加加冕遊行，沿途排場雖比前往西敏寺時更加盛大，但路程大約只有女王當年遊行7.2公里的1/3。

遊行將於上午11時開始，持續時間預計比1953年耗費近3小時要短得多。

© 2023 AFP