中國維權人士被扣顛覆遭重判 聯合國表示憂心

（法新社日內瓦10日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，中國重判2名知名人權律師逾10年監禁，令他感到「非常憂心」。

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法新社報導，許志永及丁家喜因2019年12月參與「廈門聚會」批評時政，遭中國官方逮捕。在拘押逾3年後，昨天由山東臨沭縣中級人民法院一審依「顛覆國家政權罪」，分別判處有期徒刑14年及12年。

許志永和丁家喜都是「新公民運動」的重要領袖。新公民運動是一個呼籲憲法改革並批評政府貪腐問題的民權組織。

圖克透過聲明表示：「我非常關注中國2名知名人權捍衛者丁家喜和許志永的案件，他們遭判長期監禁，這與國際人權法的標準不符。」

他說，國際人權法規定「人們不能因對政府政策提出批評而被起訴或懲罰。」根據人權法，「還要尊重（被告的）公平審判和正當程序權利，並針對所有虐待指控進行適當調查」。

觀察人士經常對中國的庭審程序表示擔憂；中國法院的定罪率高達99%。

圖克強調：「我將與當局一起追蹤這些案件的後續發展。」

「重點是要採取措施，以確保其他人權捍衛者不會因為行使言論、結社與和平集會自由權，而成為（政治打壓的）目標。」

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