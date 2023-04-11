台海緊張後 布林肯亞洲行討好盟友

（法新社華盛頓10日綜合外電報導）美中因台灣而引發新一波緊張後尋求拉攏亞洲國家。國務卿布林肯11日先與菲律賓討論雙方回溫的軍事關係，之後再轉赴越南與日本。

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布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天將與菲國官員進行會談，這是美國與這個前殖民地之間7年來首次的聯合會談。

菲律賓、越南與日本都與中國存有長年領土爭議，近年隨中國向外展現實力，這些爭議更加激烈。

菲律賓上周宣布美軍將可使用菲國另外4座軍事基地，其中1座位於呂宋島北部，距台灣僅400公里。此舉與菲國之前杜特蒂政府推動改善中菲關係形成鮮明對比。

但北京提出譴責後，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）表示，菲國不會將這4座基地及2014年與美國達成協議的其他5座基地用於「任何攻擊行動」。

小馬可仕今天對媒體表示「如果不攻擊我們，他們也就不必擔心，因為我們不會與他們作戰」。

幾個月前美國另與日本達成協議，計畫將駐紮日本南部沖繩的美軍部隊分散成小隊部署到各離島，此舉被視為預先就中國可能對台灣採取行動做準備。

© 2023 AFP