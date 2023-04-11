數百名藥廠高階主管連署 稱美國墮胎藥裁決威脅藥物開發

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（法新社紐約10日電）數百名藥廠高階主管今天齊聲譴責，美國法院做出禁用墮胎藥的裁決違法，並稱這將威脅到美國所需的藥物開發。

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）執行長博爾拉（Albert Bourla）以及瑞士藥商諾華集團（Novartis）、美國藥廠百健（Biogen）、默沙東集團（Merck）等400多名高階主管共同簽署一封連署信，批評德州法官卡司馬里克7日作出禁止全美使用美服培酮的裁決。

信中指出，「這項決定忽視數十年來的科學證據及法律先例」，批評卡司馬里克在FDA批准這款藥物的23年後，禁止該藥物的舉措。

信中還說：「卡司馬里克法官的司法干預行為，為削弱美國FDA的藥物審查權開了先例，此舉為整體生物製藥產業招致不確定性。」

自2000年以來，美服培酮被納入2種藥物治療方案當中，服用此藥的女性多達560萬人。

不過，繼美國最高法院2022年6月裁定撤銷全美墮胎權，這款墮胎藥的未來已成為最新的不確定因素。

德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）上周裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮（mifepristone，RU 486）；數小時後，華盛頓州聯邦法官萊斯（Thomas Rice）作出相反決定。

© 2023 AFP