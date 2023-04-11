是否援助烏克蘭戰機 丹麥防長：夏季前決定

（法新社哥本哈根11日電） 丹麥國防部長波爾森今天表示，隨着波蘭和斯洛伐克開始向烏克蘭增援米格-29（MiG-29）戰機，他預料丹麥和盟國將在「今夏之前」決定是否向烏國提供西方戰機。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，丹麥代理防長波爾森（ Troels Lund Poulsen）在訪烏期間表示，是否提供戰機援助的討論需要時間，因為各國必須共同行動。

波爾森告訴數間丹麥媒體，「丹麥不會單獨行動」，且在不久的將來「可做出相關決定」。

他說，「我們需要與幾個國家一起做這件事，並將就此與美國展開對話」。

據報導，斯洛伐克和波蘭已分別於3月底和4月初開始向烏克蘭移交蘇聯設計的米格-29戰機。

波蘭已表示將向基輔提供該國所有的米格-29戰機，總數約有30架。

儘管基輔屢次提出要求，西方國家仍未承諾提供諸如美國設計的F-16等先進戰機，且華府迄今仍堅稱不會提供戰機。

荷蘭和法國則不排除提供戰鬥機的可能性；英國也在2月提議協助訓練烏國飛行員。

丹麥目前擁有一支由43架F-16戰機組成的機隊，其中30架正在服役，且該國已採購27架更先進的F-35戰機。

© 2023 AFP