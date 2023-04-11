法國編舞家皮耶拉寇特辭世 享耆壽91歲

（法新社巴黎10日電） 法國編舞家皮耶．拉寇特（Pierre Lacotte）今天逝世，享耆壽91歲。他年輕時曾幫助芭蕾巨星紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）逃出蘇聯。

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拉寇特的妻子特斯瑪（Ghislaine Thesmar）說：「我們的皮耶於凌晨4時離開人世。這讓人哀痛，他還有那麼多計畫，也在寫書。」特斯瑪曾是首席舞者，現已退休。

特斯瑪說，拉寇特因傷口化膿，在法國南部小鎮濱海拉賽納（La Seyne-sur-Mer）一家診所逝世。

拉寇特1932年生於大巴黎地區的夏圖（Chatou），年方19歲就成為巴黎歌劇院芭蕾舞團（Paris Opera Ballet）舞者。他自1950年代末期開始成為獨立舞者和編舞家。

根據英國廣播公司（BBC）紀錄片中的敘述，蘇聯出身的傳奇芭蕾舞者紐瑞耶夫1961年到巴黎巡演，與拉寇特結為好友，拉寇特和其他人一起幫助紐瑞耶夫逃離蘇聯國家安全委員會（KGB）探員的手掌心，在巴黎布傑機場（Le Bourget）尋求庇護。

紐瑞耶夫的逃亡喧騰一時，英國影人雷夫範恩斯（Ralph Fiennes）2018年執導的傳記電影「白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇」（The White Crow）也描繪拉寇特在其中扮演的角色。

自1968年起，拉寇特因為踝傷，逐漸將重心轉向巴黎歌劇院的檔案室。

他在職業生涯後期致力於將一些被世人遺忘的19世紀芭蕾舞作品重新帶上全球重要舞台，例如1832年推出、第一出舞者完全踮起腳尖的舞碼「仙女」（La Sylphide），以及1862年由莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首演、帶有東方遐想的「法老王之女」（Pharaoh's Daughter）。

莫斯科大劇院芭蕾舞團今天向拉寇特致敬，形容他是「才華洋溢、心地慷慨的人」。

拉寇特於2021年推出他最後的作品，是以法國作家史坦達爾（Stendhal）1830年小說改編而成的「紅與黑」（The Red and the Black）。

© 2023 AFP