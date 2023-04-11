瑞士總統為瑞銀並瑞信辯護 稱若不救將掀大災難

（法新社伯恩11日電） 瑞士總統柏塞茲今天為了政府主導由瑞士最大銀行瑞士銀行（UBS）收購第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse），赴國會說明辯護。他對議員說，若放任瑞信倒閉將引發大災難。

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瑞士國會召開特別會議，討論引發爭議的3月19日瑞銀併購瑞信案。柏塞茲（Alain Berset）出席會議解釋他的政府為何私下迅速安排這樁交易。

柏塞茲表示，若任由瑞信倒閉，當3月20日周一股票市場開市，「可能會造成國際金融危機，這不僅會對瑞士國家、企業與民間消費者帶來破壞性的影響，也會重創我國聲譽」。

不過他也說：「瑞信的殞沒並非瑞士的殞沒。是少了一家銀行，雖是一家大銀行，但不過是一家銀行，僅只於此。」

這起併購案大大改變了瑞士的金融業版圖。位於阿爾卑斯山區的富國瑞士，國家威望大多來自提供健全的金融服務。

瑞士聯邦議會（Federal Assembly）議員發現，他們在瑞銀併購瑞信已成既定事實後才得知此事，因而召開這場為期3天的特別會議。

由於瑞信走過167年歷史成為瑞士第2大銀行，過程中也提供資金協助瑞士工業擴張，因此瞬間遭到併購令瑞士民眾與國會議員感到不安。

柏塞茲對擁有46席的上議院「聯邦院」（Council of States）表示：「若不幹預，瑞信非常可能在3月20或21日淪落債務違約。」

他說，與其讓瑞信破產、國有化或嘗試重組一家公信力已經中槍的銀行，由同業接收被視為讓市場恢複信心最可行的選項。

特別會議的辯論已移至擁有200席的國會下議院「國民院」（National Council）進行。

© 2023 AFP