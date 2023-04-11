瑞銀並瑞信惹議 瑞士總統將親赴國會辯護

（法新社瑞士伯恩11日電） 瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）今天將在國會特別會議中，針對瑞士信貸（Credit Suisse）倒閉問題，替瑞士銀行集團（UBS AG）籌畫的瑞信併購案辯護。

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在3月18至19日的周末，瑞士銀行集團經瑞士政府倉促安排下同意收購對手瑞士信貸銀行，以防全球金融崩潰。該交易案3月19日以閉門方式火速完成。

在國會議員發現併購已成既成事實後，瑞士首都伯恩（Bern）的聯邦國會宣布召開為期3天的特別會議。

這次併購案極大改變了瑞士的金融格局，瑞士絕大多數國家聲望都奠基於穩健的銀行業務。

此案也引發大眾及立法者的不安，因為瑞士第2大的瑞士信貸成立167年以來，為瑞士工業成長提供資金援助，卻在一夕間瀕臨倒閉。

特別會議於當地時間上午11時15分（格林威治標準時間9時15分）召開，屆時政府將對46名成員組成的上議院聯邦院（Council of States）發表聲明。

辯論將於下午5時15分（格林威治標準時間15時15分）轉移到有200名議員的下議院國民院（National Council）舉行。

國會發言人告訴法新社，柏塞茲今天將發表談話。

國民院希望釐清3件事，包括為支持救援行動所提供的擔保、對瑞士信貸的管理機構採取法律行動的可能性，以及針對被視為「大到不能倒」銀行的管理規定。

© 2023 AFP