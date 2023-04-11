美法院恐禁用墮胎藥 美國各州掀囤藥潮

（法新社洛杉磯10日電） 美國加州州長今天宣布開始儲備墮胎藥，與其他自由派州別共同捍衛美國生殖保健服務，反對保守派主導的墮胎藥禁令。

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德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）上周裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮（mifepristone，RU 486）；數小時後，華盛頓州聯邦法官萊斯（Thomas Rice）作出相反決定。

美國司法部今天對於卡司馬里克所作裁決提出上訴，要求凍結這項禁令。卡司馬里克是前總統川普（Donald Trump）任命的反墮胎運動人士。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，作為美國人口最多的州，加州已經獲得了200萬劑米索前列醇（Misoprostol），這款藥物通常與美服培酮並用，但單獨服用也能安全有效地引產。

紐松說：「為了因應這種極端分子對流產藥物的禁令，我們州已儲備了流產藥物的替代藥品，確保加州民眾能持續獲得安全的生殖健康療法…我們不會屈服於試圖剝奪這些關鍵墮胎服務的極端分子，藥物流產在加州依然合法。」

同為民主黨人的麻薩諸塞州州長希利（Maura Healey）今天表示，麻州已開始儲備美服培酮，目前已取得約1年用量；華盛頓州民主黨籍州長英斯利（Jay Inslee）上周也宣布，該州已收到約3年用量的美服培酮。

美國食品暨藥物管理局（FDA）早在20多年前就認定美服培酮是安全有效的藥物，並批准使用至今。

© 2023 AFP