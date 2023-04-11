美肯塔基州銀行員工持槍濫射4死9傷 過程直播上網

（法新社路易維爾10日電） 美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一名23歲銀行僱員今天在工作地點持槍殺害4人，並傷及9人，還將攻擊過程直播上網，隨後遭警方擊斃。

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警方表示這名槍手為白人男子史特強（Connor Sturgeon），他去年以全職員工身分加入老國民銀行（Old National Bank）位於路易維爾市中心的分行。

警方於當地時間今天早上8時38分接獲銀行槍案通報，3分鐘內趕抵現場。代理警長葛文-維拉羅爾（Jacquelyn Gwinn-Villaroel）今天下午在記者會上表示，兇嫌史特強對員警開槍，警方隨即反擊將他擊斃。

葛文-維拉羅爾表示，槍手「選擇的武器是步槍」，但沒有具體說明這是否就是美國槍擊案中常被作為兇器的那種攻擊性武器。

Instagram母公司Meta發言人告訴法新社，公司「正在接洽執法部門，並迅速移除早上這起悲劇事件的直播內容」。

目前尚未掌握兇嫌犯案動機，不過美國有線電視新聞網（CNN）引述執法消息人士說法表示，史特強剛被告知將遭到開除。

葛文-維拉羅爾指出，傷者中有3人情況危急，包括一名員警頭部中彈，還有另一名員警受傷。

© 2023 AFP