與中國貿易爭端有解 澳洲稱兩國關係漸趨穩定

（法新社雪梨11日電） 澳洲政府今天表示，澳洲已就化解大麥關稅爭端與中國達成協議，兩國緊張關係正一步步趨於「穩定」。

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近年來，隨着澳洲尋求與美國建立更密切的軍事關係，以及中國爭奪在太平洋的影響力，中澳一度融洽的貿易關係惡化。

澳洲前保守派政府當政時，與中國爆發激烈爭端，2020年爭端最劇烈時，北京對大麥、牛肉和葡萄酒等商品徵收高額關稅。

作為報復，澳洲向世界貿易組織（World Trade Organization）申訴，稱中國「無正當理由」人為提高關稅，違反國際義務。

但澳洲中左翼政府去年5月當選後採取較不那麼對抗的立場，把恢復貿易列為優先考量。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，中國同意檢討對澳洲徵收的大麥關稅後，澳洲將暫時停止申訴。這是兩國緊張關係緩和的最新跡象。

黃英賢說，這顯示澳洲正「逐漸穩定與中國的關係」。

據估計，這些關稅以及對澳洲煤炭的非官方禁令，估計造成澳洲從中國少賺超過50億澳元（34.7億美元）。

與此同時，北京證實外交部副部長馬朝旭將於本周稍晚訪問澳洲，他是多年來訪澳最高層級的中國官員。

© 2023 AFP