觀光業回溫 古巴宣布解除美元存款禁令

（法新社哈瓦那10日電） 古巴政府今天意外宣布解除對銀行的美元現金存款禁令，推翻這個共產主義島國2021年6月開始實施的政策。

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古巴中央銀行（BCC）今天在該國政府的「官方公報」（Official Gazette）上發布一項決議稱：「從現在起，金融和銀行機構將接受銀行帳戶的美元現金存款。」

古巴政府約2年前宣布這項禁令，當時表示由於古巴受到美國禁運制裁產生重重困難，因此祭出這項措施。 禁令取消的同時，古巴正面臨30年來最嚴重的經濟危機，近幾周食品、藥品和燃料短缺情況日益嚴重。

古巴重要的觀光產業在疫情期間大受打擊，不過如今出現復蘇，政府表示這是今天宣布取消禁令的原因之一。 古巴自1962年來一直受到美國大範圍制裁，阻礙政府以美元進行交易。

美國前總統歐巴馬時期制裁措施相對寬鬆，川普時期則加大制裁力度。在2021年1月川普任期最後幾天，美國將古巴重新列入支持恐怖主義國家名單中。 現任總統拜登維持前任川普政府對古巴的限制。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月時表示，美國沒有將古巴從支持恐怖主義國家名單中除名的計畫。

© 2023 AFP