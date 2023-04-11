解放軍再度圍台軍演 檢視中共武力戰術與用意

（法新社北京11日電） 中國昨天結束3天環台軍演，藉演練「封控」來展示武力，規模為去年8月以來之最。以下是法新社整理這次「聯合利劍」演習透露的中國軍力和戰術，以及發生衝突時台灣的機會。

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● 演習展現出中國哪些能力？

中國部署大批武器，從最先進的陸基反艦飛彈到戰鬥機、轟炸機，甚至包括一艘航空母艦「山東號」。

台灣國防部表示，光是昨天就偵獲91架次共機和12艘次共艦擾台，其中54架次逾越台海中線及侵擾西南、東南空域。

曾任中國國務院參事的中國人民大學教授時殷弘表示，這次部署的複雜度，「展現出中國為必要攻台時所做準備的進展」。

中國軍事專家宋忠平告訴法新社：「解放軍的戰鬥能力也在持續改善，尤其是快速反應能力。」

中國認為自家部隊愈快能在台灣周邊立足，外國武力介入援台的機會就愈小。

● 中國反應為何如此激烈？

蔡英文總統與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤後，中國以此為藉口發動軍演，令人想起去年8月，時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的共軍演習。

中國當時在距離台灣岸邊僅十多英里處舉行實彈軍演，是歷來在台灣周邊最大規模的武力展示。

一名中國分析家告訴法新社，本周的演習強度不若去年。但其他分析家主張，儘管這次演習較為克制，仍透露出更強的戰略成熟度。

宋忠平說：「相較於去年8月，解放軍戰鬥計畫有進步和新升級。」

香港軍事分析家梁國梁表示，出動山東號航艦，暗示這次演習目的比較不是展示武力，更像是演練實際作戰。

他指出，山東號部署在台海區域之外的太平洋，「意圖非常明顯，就是檢驗實際環境中的編隊戰鬥能力」。

● 如何理解中國的戰術？

與去年8月相似，這次演習着重封鎖台灣，目標是切斷台灣補給路線，同時結合壓制台灣防禦的空襲。

共機在最新演習中演練所謂的「封控」，其宣傳頻道還發布「模擬」空襲台北的非寫實圖像。但一些分析家仍持懷疑態度看待這類戰術的有效性。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）教授曾銳生（Steve Tsang）指出：「模擬時做得到的事，在現實戰鬥情況中可能可以執行，也可能無法。」

他還說：「（中國）無法肯定能嚇阻美國介入，或能有效實施鎖台，抑或發動兩棲突擊並予以持續來確保勝利」。

曾銳生主張，中國軍方還需要大約10年來「實質打造這類能力」，包括聯合兵種訓練，而且「未來十年台灣人也不會閑着」。

● 這對台灣未來的意義為何？

台灣藉演習因應威脅，並矢言對抗中國的「專制政權擴張」。

近年來，台灣也做出相應國防支出，尋求向美國採購多項系統來嚇阻中國，或是在無法嚇阻入侵的情況下，讓共軍承受重大代價。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，這些系統包羅萬象，「從飛機、飛機零組件，到飛彈、飛彈技術、潛艦技術、雷達、監控設備和戰車」都有。

一旦620億美元（約新台幣1兆8900億元）合約上的戰機全數運交，台灣將擁有這個區域內最大型的美製F-16機隊。

莊嘉穎說，裝備充足「可向中國表明，無論最終結果可能為何，任何升級行為都將難以控制、具有高風險且代價極高」。

中國國家主席習近平曾稱統一是「歷史任務」，高昂代價是否足以動搖中國統一台灣的企圖心，目前仍不清楚，但曾銳生認為可能暫時足夠遏制北京。

他說：「若習近平認為解放軍能用可接受的代價做到，他早就已經犯台了。…他沒這麼做，是因為解放軍還不能。」

© 2023 AFP