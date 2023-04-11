阿姆斯特丹欲洗刷形象 規畫遷走紅燈區卻遇阻力

（法新社阿姆斯特丹11日電） 荷蘭首都阿姆斯特丹的紅燈區歷史悠久、名聞遐邇。近期當地正討論讓合法性工作者從這個紅燈區遷至市郊的「色情中心」，但居民與市長意見相左，氣氛緊繃。

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法新社報導，在阿姆斯特丹城南的一處會議廳內，數百名不希望家門口出現「大型妓院」的氣憤居民意外發現，性工作者們也想要繼續留在市區的霓虹燈櫥窗里，因此和他們站在同一陣線。

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）處於爭議核心，反對者稱她為「妓院夫人」，但她仍堅持實施這項不受歡迎的計畫，要將性工作者遷出市區。

一名已為人母、反對遷移紅燈區的女子在會議中哭着說：「想都別想。」在城南舉行的這場會議地點距離哈賽瑪提議興建色情中心（erotic centre）的3個地點之一很近。依照規畫，這座色情中心將設置100個包廂。

一名年紀較大的居民在脖子上系著2顆金色氣球，上面寫着「不要」，還有人拿自行車用的紅色小燈當作抗議道具。

與此同時，性工作者們也堅持想留在市區的德瓦倫（De Wallen）紅燈區，還指控當局因為這一區的犯罪、酒醉和毒品濫用等投訴，拿他們來開刀。

一名自稱蜜雪兒（Michelle）的性工作者在會議結束後告訴法新社：「市長說我們只是個觀光景點，大家是來嘲笑我們，但事實不是這樣。」

阿姆斯特丹正想在保有城市靈魂的同時，擺脫「罪惡之城」的形象，並減緩觀光業所受的衝擊，遷移紅燈區的問題因此成為阿姆斯特丹未來走向之爭。

色情中心可能還要數年時間才會成形，阿姆斯特丹市政府的目標是在2023年底之前決定地點。

疲態盡顯的哈賽瑪會後接受法新社訪問時嘆了一口氣說：「不管我們做出什麼選擇，總是會有人示威、反對。」

上月，數十名戴着面具的性工作者高舉寫有「拯救紅燈區」的標語牌，與哈賽瑪和市政府對峙。他們說，遷移紅燈區的計畫不僅不利他們的生計，對他們也不安全。

會中，還有人指控哈賽瑪把生意趕跑，有害國家。

歐洲聯盟藥品管理局（European Medicines Agency）也捲入這場爭議。阿姆斯特丹市政府提議的3個色情中心預定地中，有2處離歐盟藥管局的新總部很近，藥管局也因此強烈反對。藥管局總部原本設在倫敦，英國脫歐後遷至阿姆斯特丹城南。

但哈賽瑪反駁稱，歐盟藥管局這樣的機構應該「很清楚自己把據點設在什麼樣的城市」。 哈賽瑪說，她相信色情中心不會構成任何危險，性工作者其實也會更加安全。

但性工作者紛紛表示懷疑。蜜雪兒說：「如果已經在（色情中心）裡面是還好，但我們還得帶着賺來的錢外出。」她還說，色情中心預定設置的100個包廂，比紅燈區現有的250個櫥窗少很多。

不過，蜜雪兒也認為，規畫中的色情中心將有可供休息、藝術、文化和「色情」娛樂用途的空間，只要政府的目的不是關閉整個紅燈區，或許新的規畫也會對部分人有好處。

© 2023 AFP