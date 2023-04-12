外泄文件：烏克蘭彈藥即將見底 美國憂反攻戰力

（法新社華盛頓11日電） 根據法新社今天閱覽的報告和文件，美國高度關切烏克蘭在接下來反攻階段取得重大進展的能力，以及基輔當局持續抵禦俄羅斯炮火上所面臨的彈藥問題。

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這份文件是大批外流於網路的高度敏感資訊之一。文件外泄案已引發美國展開刑事調查，美國國防部也說此事對國安構成「極為嚴重」的風險。

烏克蘭預計於今春對來犯的俄羅斯軍隊發動攻擊，為今年第一波大型軍事推進行動。

「華盛頓郵報」報導說，然而，一份最高機密文件表示，俄羅斯牢固的防禦以及「烏克蘭長期以來訓練和彈藥供應的不足，恐將阻礙推進力並升高進攻期間的傷亡人數」。

法新社閱覽了一份標註為「機密」的文件，內文詳述烏克蘭空防窘迫現況，而這些防空系統在抵禦俄羅斯的襲擊、阻止莫斯科軍隊取得制空權上，扮演着舉足輕重的作用。

烏克蘭的國際友人不斷努力加強烏國空防，提供新舊不一的科技來創造多層防禦，針對不同高度的攻擊給予保障。

然而，儘管文件真偽目前無法立即釐清，今年2月的資料顯示，烏克蘭中長程空防有89%由蘇聯時期的SA-10以及SA-11系統所組成，且彈藥很快就將用盡。

根據當時的彈藥使用速度，這份文件預估烏克蘭的SA-11即將於3月底消耗殆盡，SA-10則將於5月初見底。

文件指出，烏克蘭以中程空防來保衛前線的能力「即將於5月23日完全被削弱」。

© 2023 AFP