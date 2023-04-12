拜登訪北愛促和平 籲政黨領袖恢復委任分權政府

（法新社貝爾法斯特12日電） 美國總統拜登（Joe Biden）今天敦促北愛爾蘭長期不和的政治領袖重建權力分享政府，他同時在耶穌受難節協議25周年之際，宣揚愛爾蘭投資與發展的潛力。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登期望利用這次短暫的訪問來宣傳維持和平與投資的好處，但遭到親英國強硬人士激烈批評。

拜登在厄爾斯特大學（Ulster University）演講時表示：「我希望（北愛爾蘭的）行政及立法機構能儘快恢復。」他呼籲長期不和的北愛爾蘭政治領袖能恢復去年2月瓦解的分權政府。

這位擁有愛爾蘭血統的美國總統已與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面，後者表示英美關係「狀況良好」。拜登也在演講前問候了當地的政治領導人，並強調此行首要目標是維持北愛和平。

親英國的民主聯盟黨（DUP）資深成員對拜登發表了不客氣的言論。民主聯盟黨面臨恢復委任分權政府的壓力。

民主聯盟黨國會議員威爾森（Sammy Wilson）譴責拜登「反英」，並指控身為美國第二位天主教徒總統的拜登「擺明自己對新教徒的厭惡」。

另一位民主聯盟黨議員陶茲（Nigel Dodds）則暗示，任何調停努力都將是徒勞，他說：「來自這個明顯支持（北愛）民族主義派的美國政府的施壓對我們構成不了任何壓力。」

© 2023 AFP