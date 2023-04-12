烏戰俘疑遭斬首 克宮稱真實性待查

（法新社基輔12日電） 社群媒體上近來出現烏克蘭戰俘遭斬首的影片，聯合國表示「震驚」，歐洲聯盟矢言追究戰犯責任，克宮則稱影片真實性待查。

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在這段長約1分40秒的影片中，一名身着迷彩服的蒙面人將另一名穿着制服的男子斬首。拍攝現場傳出用俄語激勵劊子手的聲音。男子被斬首後，有個聲音還說應該把頭顱送給「指揮官」。

影片中可以看出被害者的背心上有烏克蘭三叉戟國徽。

法新社無法獨立查證影片是否屬實。

歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示：「關於這段影片的真實性，我們並未掌握更多資訊。儘管如此，影片若經證實，將再度殘酷地提醒世人，俄羅斯入侵的不人道本質。」

「歐盟重申，對於俄羅斯戰爭相關戰爭罪的所有戰犯和幫兇，將堅定地致力追究其責任。」

聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）在聲明中表示，社群媒體上幾段極其可怕的影片讓觀察團「震驚」，「其中一段影片顯示，一名似為烏克蘭戰俘的男子被殘忍斬首，還有另一段影片拍攝到似是烏克蘭戰俘殘缺不全的遺體」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則告訴記者，「我們活在一個偽造的世界」，「首先必須查證這段恐怖影像的真實性」。

俄羅斯一年多前全面入侵烏克蘭後，莫斯科與基輔當局多次互控殺害戰俘，網路上流傳好幾段指控戰俘被殺的影片。

© 2023 AFP