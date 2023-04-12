獲民進黨提名參選總統 賴清德：繼續壯大中華民國台灣

（法新社台北12日電） 民進黨中執會今天提名黨主席賴清德角逐2024總統大選，他發表談話表示，絕大多數民眾反對統一、也不接受一個中國原則、九二共識一國兩制；台灣沒有統獨問題，民主才是台灣人民最大的共識。唯有持續壯大中華民國台灣，守護民主自由現狀，才是正確道路。

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民進黨中執會下午通過提名賴清德參選2024總統大選，賴清德出席提名記者會，並發表談話。

賴清德說，他負肩起守護台灣使命，感謝中執會與黨內信賴支持。上周總統蔡英文出訪同時，前總統馬英九也有一趟中國行，呈現對台灣不同意義價值，馬英九走回一中原則的框架，蔡總統則在民主道路上迎向未來、邁向國際。這也將會是2024後，國家將面對的兩種截然不同的選擇，2024大選將決定台灣的方向，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福與印太和平穩定。

他說，鄭重承諾將率民進黨所有立委候選人，連結社會進步力量，爭取社會最大支持，完成2024年選舉總目標，一是總統高票當選，二是國會單獨過半。

他提到要達到民主、繁榮、和平目標；要打造民主共同體，團結國家，台灣有土地、人民、定期改選各級政府，執行公權力，事實上已經是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是所謂中國神聖不可分割的一部分，國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定。

賴清德說，根據台灣歷次民調，絕大多數民眾反對統一、也不接受一個中國原則、九二共識一國兩制，根據事實與主流民意，台灣沒有統獨的問題，民主才是台灣人民最大的共識。唯有持續壯大中華民國台灣，守護民主自由現狀，才是正確道路。

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