緬甸軍政府證實空襲村落 國際譴責聲起

（法新社仰光12日電） 緬甸執政軍政府證實昨天空襲一個偏遠村莊。此事據報造成數十人喪生，聯合國和西方強國相繼予以譴責。

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法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，這起致命空襲讓他「震驚不已」，罹難者包括正在表演舞蹈的學童；聯合國呼籲將指使者繩之以法。

緬甸軍方昨天清晨對實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu）發動空襲，死亡人數尚不清楚。

英國廣播公司（BBC）緬甸語版、伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）、自由亞洲電台（Radio Free Asia）和法新社聯繫的一名目擊者都說，至少有50人死亡和數十人受傷。

軍政府昨晚證實執行空襲行動，但未說明有多少人喪生。

軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）說，昨天上午8時許在百其吉村（Pazi Gyi）有一場人民防衛部隊（People's Defence Force）辦公室啟用儀式，「我們空襲了那個地方」。人民防衛部隊是指緬甸民選政府於2021年軍事政變被推翻後，紛紛在全國各地出現的反軍政府武裝團體。

紹敏通又說，一些死者是身着制服的反政變武裝分子，但「可能也有一些穿便服的人。」他接着將一些人的死因歸咎於人民防衛部隊埋設的地雷。

聯合國表示，有數名平民喪生；圖克指責緬甸軍方再次無視「明確的法律責任…在敵對行動中須保護平民」。

美國政府對這次空襲「深表關切」，國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）在聲明中說，這些暴力攻擊進一步凸顯緬甸政權漠視人命及其在政變後對國內嚴峻的政治和人道危機所該負的責任。

德國外交部推文說，德方強烈譴責這次空襲，期望緬甸政權立即終止對人民的暴力。

根據當地監察組織資料，緬甸發生政變後，軍方鎮壓異議人士的行動已導致超過3100人死亡。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP