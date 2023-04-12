華爾街日報記者遭俄拘留 拜登：完全不合法

（法新社華盛頓11日電） 美國總統拜登今天稱俄羅斯以間諜指控監禁「華爾街日報」記者格什科維奇一事「完全不合法」，並告訴格什科維奇的家屬說自己正努力讓格什科維奇獲釋。

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拜登即將啟程前往北愛爾蘭和愛爾蘭，他於行前告訴媒體：「我們非常清楚地表明，正在發生的事是完全非法的，我們也宣布了這一點。這改變了局勢。」

白宮隨後表示，拜登在總統座機空軍一號（Air Force One）致電格什科維奇（Evan Gershkovich）的家屬，並告訴他們他正致力於讓格什科維奇獲釋，也讓同樣遭莫斯科拘留的美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

格什科維奇家屬透過聲明表示：「國務院正式認定伊凡（格什科維奇）遭到不當拘留，這讓我們深受鼓舞。」

聲明說：「我們很感激拜登總統今天來電，向我們保證美國政府正在竭盡全力儘快把他帶回來。」

家屬聲明還說：「伊凡是傑出的記者，也是深受疼愛的兒子和兄弟。我們家人心中有個空洞，只有全家團圓才能填補。」

格什科維奇是「華爾街日報」資歷豐富的駐俄記者，他3月29日在莫斯科以東約1800公里的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）遭到拘留。

© 2023 AFP