人權組織：伊朗散布恐懼 2022年絞刑人數激增

（法新社巴黎13日電） 挪威與法國兩個人權組織今天共同表示，伊朗在2022年被處絞刑的人數較前幾年增加75%，人權組織譴責伊朗面對全國抗議活動時，以「死刑機器」散布恐懼。

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總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights,IHR）與巴黎的「共同反死刑組織」（Ensemble Contre la Peine de Mort, ECPM）發表的報告指出，伊朗去年至少有582人遭處決，這是自2015年以來的最高數字，遠高於2021年的333人。

伊朗22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因違反嚴格的女性服裝規定被捕，這起事件在9月引發全國抗議。伊朗當局以鎮壓回應，4名男子在與抗議有關的案件中遭處絞刑，行刑引發國際社會強烈抗議。

「伊朗人權」負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，雖然國際社會希望抑制與抗議相關的處決，但伊朗正加速推動以其他罪名處決，藉此恐嚇一般民眾。他說，「國際社會對抗議者處以死刑的反應，讓這個伊斯蘭共和國難以繼續做下去。」

阿米瑞-莫加達姆表示，「為了補償，並為了在人群中散布恐懼，當局加強了對非政治罪名的處決。這些是伊斯蘭共和國處決機器的低成本受害者。」

報導指出，在4名男子因與抗議有關的罪名被處決後，還有100名抗議者被判處死刑或面臨死刑罪名指控，仍有遭處決的風險。（譯者：屈享平/核稿：陳政一）

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