南非逃犯用焦屍詐死越獄 自坦尚尼亞引渡回國

（法新社開普敦13日電） 南非政府今天表示，逃犯貝斯特（Thabo Bester）已從坦尚尼亞引渡回國。貝斯特先前詐死後越獄，令南非當局相當難堪。

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貝斯特去年5月從南非布魯芳登市（Bloemfontein）一座私人監獄越獄，但警方上個月才發現此事。

2012年，貝斯特因性侵、搶劫及謀殺罪名被判終身監禁。去年5月，當局相信他已在獄中自焚身亡。但今年3月下旬，警方表示，根據DNA（去氧核糖核酸）檢測顯示，當局以為是貝斯特的燒焦屍體，其實是別人。

貝斯特被稱為「臉書性侵犯」。他被指控在臉書（Facebook）引誘受害者，之後實施性侵併搶奪財物，至少有1名受害者喪生。

南非司法部長拉莫拉（Ronald Lamola）8日表示，貝斯特已在7日晚間與一名莫三比克籍女子遭坦尚尼亞當局逮捕。據信貝斯特與該名女子為戀愛關係。

拉莫拉今天在開普敦的記者會上表示：「我們可以證實，這些逃犯已被遣返回南非。貝斯特被重新關押於柯戈西曼普魯監獄（Kgosi Mampuru）。」他也對坦尚尼亞政府表達感謝。

拉莫拉表示，與貝斯特一同被捕的女子則被關押候審。

該名女子的父親因被認為與貝斯特牢房中死者的案件有關，於本周稍早遭控謀殺。

© 2023 AFP