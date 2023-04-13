宣稱用驅魔禱告辦案 哥倫比亞警察首長遭革除

（法新社巴黎12日電） 哥倫比亞警察首長沙納布利亞（Henry Sanabria）數周前接受訪問時透露，他和其他警官會使用驅魔和禱告，來協助打擊犯罪並追捕毒梟歸案而引發爭議。他今天遭到哥國政府革除。

廣告 繼續瀏覽後續

虔誠的天主教徒沙納布利亞3月中旬接受專訪時還表示，他反對墮胎和使用保險套避孕。在許多國民信奉天主教的哥倫比亞，墮胎已經合法化。

沙納布利亞在他的辦公室受訪時，可看到辦公室里擺滿十字架、聖母瑪利亞肖像和其他天主教擺設。

哥國左翼總統佩特羅（Gustavo Petro ）在社群媒體推特（Twitter）寫道，「我感謝沙納布利亞將軍為哥倫比亞警界付出的辛勞」，但未說明他被革職的原因。

一名不願透露姓名的警官對當地媒體表示，沙納布利亞去年8月接任警察首長後，一直敦促下屬參加宗教的避靜會。

沙納布利亞在上月告訴「星期周刊」（Semana），過去50年的武裝衝突中，驅魔與其他宗教儀式一直在協助警察辦案，包括警方在1993年擊斃臭名昭彰的大毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）。

此外，哥倫比亞近來發生一起抗議石油公司的暴力事件，導致2人喪生，並有78名執法人員被示威者扣為人質數天，沙納布利亞因此涉及失職。

不過，一名政府官員透露，沙納布利亞下台不是「因為對這起事件處理不當」，也不是因為宗教信仰。

© 2023 AFP