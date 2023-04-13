巴西總統魯拉國是訪問 盼加深與中國經濟關係

（法新社上海13日電） 巴西總統魯拉昨天抵達中國進行國是訪問，盼加深與中國這個世界第2大經濟體的關係。他今天在上海參加政治盟友宣誓就任金磚國家「新開發銀行」行長的典禮，為此行揭開序幕。

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魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的政治盟友巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）今天上午在上海宣誓就任金磚國家銀行「新開發銀行」（NDB）行長。

新開發銀行由巴西，中國，俄羅斯，印度和南非共同成立，服務新興經濟體，羅賽芙將完成巴西在新開發銀行輪值主席到2025年任期。

魯拉將會見中國最大電動車廠比亞迪的負責人，並在稍後參觀電信巨擘華為上海研發中心，然後明天與中國國家主席習近平在北京會面。

魯拉10日晚間出發前表示：「我們將強化與中國的關係。我將邀請習近平來巴西參加雙邊會談，讓他了解巴西這個國家，並向他展示中國感興趣的投資項目。」

比亞迪去年10月表示，在福特汽車公司關閉在巴西北部巴伊亞州（Bahia）卡薩馬力（Cama?ari）的工廠後，比亞迪計畫在卡薩馬力建立一家汽車製造工廠。

比亞迪已經在巴西為拉丁美洲市場生產電動巴士和電動車。

巴西是華為的巨大市場，這與美國作法形成鮮明對比，美國公司實際上被禁止與華為有業務往來。

中國是巴西最大的出口市場，中國向巴西購買價值數百億美元的大豆、牛肉和鐵礦。

魯拉和習近平預料將討論烏克蘭衝突，雙方都希望擔任衝突的調停者；不過，西方擔心他們過於親近俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

© 2023 AFP