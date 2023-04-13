德國漢堡港列關鍵基礎設施 中遠集團入股案恐生變

（法新社柏林12日電） 德國經濟部今天表示，在聯邦資訊安全局將漢堡港（Hamburg Port）列為「關鍵基礎設施」後，德國將重新評估是否允許中國國有企業取得其中一處碼頭持股。

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經營漢堡港的漢堡港口與物流公司（HHLA）在電郵聲明中說，漢堡港在「2023年初」被聯邦資訊安全局（BSI）重新歸類為關鍵基礎設施。

德國經濟部發言人在記者會中表示：「既然先決條件改變了，我們正在研究這將對整體情勢產生何種影響。」他拒絕對評估結果多加揣測。

德國去年批准中國航運巨頭中國遠洋海運集團（Cosco）收購漢堡港貨櫃碼頭至多24.9%股份，引發爭議。

柏林當局去年10月達成協議，將中遠集團入股漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭後持股比例從原本的35%減至低於25%，以平息總理蕭茲（Olaf Scholz）打算貫徹中國投資計畫引來的強烈反彈聲浪。

鑒於對中國人權紀錄、北京與俄羅斯關係以及台海緊張局勢升級的擔憂，柏林當局一直在重新評估與中國的經濟關係。

德國政府去年11月以國家安全考量為由，決定阻止中國企業對兩家德國晶片製造商的潛在投資。

德國也已修正對外投資政策，對在中國有業務的企業設定投資擔保上限，以期減少這個歐洲最大經濟體對北京的依賴。

入股托勒奧特貨櫃碼頭是北京更廣泛戰略的一環，目的是控制對其覆蓋全球「一帶一路」倡議至關重要的基礎設施。中遠集團已持有鹿特丹（Rotterdam）和安特衛普（Antwerp）這兩個歐洲最大港口的股份，並控制希臘雅典的彼里夫斯港（Piraeus），同時籌畫擴建德國西部的杜伊斯堡（Duisburg）這個歐洲最大內陸港。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

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