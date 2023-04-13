敘利亞和伊朗代表團抵沙國 重建波灣外交新局

（法新社利雅德12日電） 沙烏地阿拉伯今天接待來自伊朗和敘利亞具里程碑意義的代表團，在經過多年痛苦分歧後，波斯灣諸國正準備重新建立外交關係。

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伊朗官媒報導伊朗代表團降落沙烏地首都利雅德（Riyadh）的數小時後，沙國便宣布敘利亞外交部長抵達紅海城市吉達（Jeddah），這是敘利亞2011年爆發內戰以來首見這類高官出訪行程。

沙國外交部透過聲明表示，敘國外長梅克達德會見沙國外長，討論「以政治方式徹底解決敘利亞危機所需的必要步驟」。

聲明指出，目標是要實現「國家和解…讓敘利亞回到阿拉伯歸屬，恢復敘國在阿拉伯世界的自然角色」。

沙敘兩國外長也證實將重啟領事服務，並宣布恢復兩國間航班的計畫。

隨着伊朗總統預料很快也將來到沙國，加上沙國本周與葉門「青年運動」（Huthi）叛軍談判，企圖終結當地作戰，整個動蕩的波灣地區在穆斯林齋戒月瀰漫了樂觀情緒。

一名駐利雅德外交人員告訴法新社：「伊朗人和敘利亞人在同一天齊聚沙烏地阿拉伯，這在幾個月之前是完全無法想像的天方夜譚。」

9個阿拉伯國家代表14日將在吉達召開會議，商討讓長期遭孤立的敘利亞參與下個月登場的阿拉伯聯盟峰會。

© 2023 AFP