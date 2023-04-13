熱帶氣旋撲向西澳州 澳洲當局疏散民眾

（法新社雪梨13日電） 強烈熱帶氣旋今天撲向澳洲西澳州（Western Australia），政府敦促民眾疏散。當局警告，狂風可能會掀翻露營拖車、吹倒樹木，並把破瓦殘礫變成「飛彈」。

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熱帶氣旋伊爾莎（Ilsa）在印度洋上空增強威力，世界主要的鐵礦航運樞紐之一澳洲黑德蘭港（Port Hedland）已經清空船隻作為因應。

氣象預報員預測，伊爾莎可能會帶來每小時270公里的陣風，使它成為10年來襲擊西澳州的最強大熱帶氣旋之一。

預計風暴將於今晚或明早登陸在西澳州沿海城鎮布隆（Broome）與黑德蘭港之間的某個地方。

根據氣象預測，之後伊爾莎會向澳洲內陸移動，當局已對從海岸延伸到沙漠內陸約1000公里的廣闊且人煙稀少地區發出天氣警報。

這個區域是鐵礦、金礦、廣闊牧場和許多原住民社區的所在地。

澳洲氣象局說，風力將足以吹倒樹木和電線，並可能掀起「露營拖車」和「彈跳床」，且有可能發生暴洪。

黑德蘭港市長卡特（Peter Carter）說，破壞性強風可能會把飛揚的碎片變成「空中飛彈」。

他告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News）：「這就是造成所有損害的原因，這就是傷害到民眾的原因，每個人都很緊張。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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