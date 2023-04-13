牛津大學瘧疾疫苗獲許可 非洲迦納首用助幼童抗疫

（法新社倫敦12日電） 由英國牛津大學（Oxford University）研發的瘧疾疫苗將在非洲國家迦納使用，是這種疫苗首次獲監管機關許可在世界各地使用。

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牛津大學聲明指出：「這種疫苗已獲准對5至36個月大的嬰童使用，這是瘧疾死亡風險最高的年齡層。」

牛津大學表示，「希望這關鍵的第一步能讓這種疫苗幫助迦納和非洲兒童，有效對抗瘧疾。」

R21/Matrix-M疫苗計畫的首席研究員、牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）所長希爾（Adrian Hill）表示，這標誌「牛津大學30年研究瘧疾疫苗的高峰，目的是提供一種高效疫苗，能以足夠規模供應最需要的國家」。

去年9月，牛津大學宣布一款新型的瘧疾疫苗加強劑，對人體可維持高效能的保護性，並表示有望這種廉價疫苗能在幾年內大規模生產。

此一國際研究小組表示，這種疫苗可能是對抗瘧疾的轉捩點。單在2020年，瘧疾就造成62萬7000人死亡，其中大部分是非洲兒童。

去年，英國製藥大廠葛蘭素史克（GSK）生產的另一種疫苗，成為世界衛生組織（WHO）第一個推薦廣泛使用的抗瘧疾疫苗，目前已為逾百萬名非洲兒童接種。

不過研究發現，葛蘭素史克疫苗的有效性約為60%，隨着時間推移，即便是注射追加劑，其效果也會顯着減弱。

根據去年發表的研究報告，牛津的R21/Matrix-M疫苗在預防瘧疾的有效性達77%，這是世衛設定有效性達75%目標的首次實現。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP