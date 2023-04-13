緬甸軍政府空襲村落 東協強烈譴責

（法新社雅加達13日電） 東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）現任輪值主席國印尼今天表示，東協「強烈譴責」緬甸日前發生的空襲事件。

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聲明還說：「所有形式的暴力都必須立即停止，尤其是對平民使用武力。」

東協輪值主席國發布的聲明，不一定代表所有成員國的共同意見。

事件發生在11日上午緬甸實皆省（Sagaing）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu），官方並未發布死亡數字，但根據英國廣播公司（BBC）、緬甸「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）和自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，至少有100人死亡。

軍政府昨天表示，11日上午8時許在百其吉村（Pazi Gyi）有一場人民防衛部隊（People's Defence Force）辦公室啟用儀式，「我們空襲了那個地方」。

聯合國和西方強國譴責這場攻擊行動。

印尼擔任東協2023年輪值主席國，並將於5月和9月主辦東協年度領袖會議。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）上周表示，雅加達持續努力落實2021年4月與緬甸軍政府達成的「5點共識」。該共識呼籲結束暴力以及軍方與叛軍展開對話。

但該計畫很大程度上被軍政府忽視，東協國家為解決這場危機而進行的調解嘗試迄今都宣告失敗。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2023 AFP