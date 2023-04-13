美菲進行肩並肩聯合軍演 發射標槍飛彈摧毀目標

（法新社帕拉延13日電） 美國和菲律賓加緊進行歷來最大規模的聯合軍事演習，已經引起中國不滿。兩國部隊今天更舉行反戰車飛彈操演，成功摧毀目標。

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菲律賓北部軍事基地的灌木叢林地冒着黑煙，因為停放在現場的3部汽車被大約600公尺外的3名士兵發射飛彈摧毀。

中國進行為期3天模擬攻擊且環繞台灣的軍演後，美菲年度「肩並肩」（Balikatan）軍演登場。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）在現場告訴記者：「如各位最近所見，一些不負責任行為持續發生，我們應該斥責那些不負責行為。」他沒有針對相關談話進一步詳述。

佛林還說，軍演是「維護自由和開放印太地區集體承諾」的重要展示。

菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner）讚許烏克蘭戰爭中以標槍飛彈（Javelins）反制俄羅斯坦克和裝甲車輛的「有效性」，並強調馬尼拉當局計畫未來會採購這種武器。

布勞納說道：「我們也想要讓菲律賓陸軍擁有如此能力，讓我們得以提升防禦態勢，且防衛我國領土。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與菲律賓防長和外長展開「2＋2」會談後，奧斯汀11日在華府宣布，菲美同盟也計畫今年稍晚在南海舉行其他國家也參與的新演習。

中國日益強勢之際，這次演習目標在於加強馬尼拉的軍事能力，並展現美國對亞洲盟邦的支持。

近1萬8000名軍人正投入美菲年度軍演，期間會在南海以實彈擊沉一艘已經除役的菲律賓軍艦。

菲律賓上周公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座距離台灣僅約400公里。

肩並肩軍演內容包括在菲律賓呂宋島（Luzon Island）北端外海的島嶼進行直升機降落操演，這裡距離台灣約300公里，還有兩棲部隊模擬奪回島嶼等項目。

這也是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就任後首度舉行的美菲軍演，他計畫26日視導擊沉軍艦。

前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時代菲美同盟曾遭削弱，小馬可仕則尋求加強對美關係。

© 2023 AFP