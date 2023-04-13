義前總理貝魯斯柯尼續住加護病房 健康持續改善

（法新社羅馬13日電） 義大利米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele）的醫師今天表示，前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的健康狀況3天來持續改善，但將繼續留在加護病房。

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現年86歲的貝魯斯柯尼自5日即入住加護病房，令外界一直猜測他恐怕性命垂危，他的家人和朋友也相繼前往探視。醫師透露，他患有白血病，肺部也受到感染。

醫師桑格里洛（Alberto Zangrillo）和西塞羅（Fabio Ciceri）撰寫的簡短公告中說：「過去72小時內，病人的呼吸和腎功能進一步持續改善，有效抑制了白血球增多症和發炎癥候群。」

白血球增多症是指白血球過高，可能是血癌的一個癥狀。醫療公告中說：「整個臨床狀況顯示，病人有必要繼續住在加護病房。」

醫生們10日曾對貝魯斯柯尼的病情表示「謹慎樂觀」，指他的狀況在周末期間出現持續改善。

上周醫師透露，貝魯斯柯尼患有慢性髓性單球性白血病（Chronic Myelomonocytic Leukemia, CMML），這是一種主要出現在較年長成人身上的罕見血癌。

曾3次擔任總理的億萬媒體大亨貝魯斯柯尼曾主導義大利政壇數十年，近年來常進出醫院，尤其在他2020年感染Covid-19（2019冠狀病毒疾病）之後。

© 2023 AFP