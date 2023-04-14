坎城影展6女導演入圍破紀錄 出席大咖名單爆炸

（法新社巴黎13日電） 法國坎城影展主辦單位今天宣布，5月登場的第76屆坎城影展將有史上最多6位女導演角逐最高榮譽「金棕櫚獎」（Palme d'Or），今年還將有多位好萊塢重量級明星與得獎名導參賽。

廣告 繼續瀏覽後續

坎城影展作為世界電影業頂尖盛會，今年已爭取到幾部耀眼的好萊塢電影首映，包括最新一部印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列電影、美國名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的新片，以及強尼戴普（Johnny Depp）的復出新作。

本屆坎城影展共有19部電影將在5月16至27日競奪金棕櫚獎，包括美國導演魏斯安德森（Wes Anderson）的新片「小行星城」（Asteroid City），主演的一眾大咖明星如湯姆漢克斯（Tom Hanks）、瑪格羅比（Margot Robbie）和史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）都將為今年坎城紅毯增色。

本屆還有義大利女導演艾莉絲羅爾沃徹（Alice Rohrwacher）和奧地利的潔西卡郝斯納（Jessica Hausner）等6位女性導演作品參賽，打破去年的5位女導演入圍紀錄。

美國導演陶德海恩斯（Todd Haynes）的參賽新作「如夢歲月」（May December，暫譯），則預計將為今年坎城帶來娜塔莉波曼（Natalie Portman）和茱莉安摩爾（Julianne Moore）兩位好萊塢一線女星。

本屆坎城影展開幕片「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry，暫譯）則帶來十足話題性，因為這是片中飾演法國國王路易十五的強尼戴普，在與前妻安柏赫德（Amber Heard）因家暴指控而起的毀謗官司經過爆炸性審判過程後的復出新作。

目前當紅、有「網路爸爸」（Internet Daddy）封號的智利裔美國男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）則因主演西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）參賽的酷兒西部短片「奇怪的生活方式」（Strange Way of Life，暫譯），預料將與片中搭檔的美國男星伊森霍克（Ethan Hawke）一同來到坎城。

本屆坎城影展競賽單元還充滿過去拿過大獎的贏家，包括2度摘下金棕櫚獎的英國名導肯洛區（Ken Loach），以及同樣得過金棕櫚獎的義大利導演南尼莫瑞提（Nanni Moretti）、德國名導演文溫德斯（Wim Wenders）和日本導演是枝裕和。

由好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）主演的馬丁史柯西斯新片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）目前列入非競賽單元。但影展總監弗黑莫（Thierry Fremaux）表示，這部電影最終有可能列入競賽。

© 2023 AFP