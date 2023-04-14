墮胎藥使用遭限 美國司法部上訴最高法院

（法新社華盛頓13日電） 美國司法部今天表示，將把墮胎藥物「美服培酮」（mifepristone，RU 486）的使用權法律鬥爭上升到最高法院。

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德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）上周裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮；數小時後，華盛頓州聯邦法官萊斯（Thomas Rice）作出相反決定。

美國司法部10日對卡司馬里克所作裁決提出上訴，要求凍結禁令。美國聯邦第五巡迴上訴法院12日裁決，仍能在市面販售該藥物，但是取得更加困難。數小時後，拜登政府宣布上訴最高法院。

在司法部準備向最高法院提交緊急文件的同時，白宮也猛烈抨擊佛羅里達州批准懷孕6周以上女性不許墮胎的禁令。許多女性在懷孕6周時，可能都還不知道自己已經懷有身孕。

佛州眾議院以70票贊成、40票反對批准這項禁令；這項禁令先前已在參議院通過，預料佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）將簽署立法。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，佛州今天通過的法案「過於極端且危險」，並且「與基本自由背道而馳」。

自從保守派居主導地位的最高法院去年推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，終結近半個世紀憲法保障墮胎權以來，美國已經有十多個州通過嚴格限制墮胎的法律。

全美有超過半數的墮胎，是藉由於2000年獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批準的美服培酮進行，該藥物也成為美國近來對於婦女生育自由權爆發衝突的核心。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，司法部將尋求「最高法院的緊急援助，以捍衛FDA的科學判斷，並保障美國民眾獲得安全有效的生殖醫療協助」。

尚皮耶正隨拜登到愛爾蘭的都柏林訪問，他告訴記者：「我們相信法律會站在我們這邊，我們會獲得勝訴。」

美國聯邦第五巡迴上訴法院昨晚表示，俗稱RU 486的美服培酮在該案進行全面審理前可繼續供應，但能使用的限制範圍從懷孕10周下降到7周。

上訴法院還表示，要獲得這種藥物必須親自領取，禁止以郵寄方式供應，恢復幾年前取消的親取藥物規定。

© 2023 AFP