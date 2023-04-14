巴西總統魯拉訪中國 批美元在世界經濟角色過重

（法新社上海14日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）正在中國展開國是訪問，他昨天批評美元在世界經濟中扮演的角色過重，並猛烈抨擊國際貨幣基金（IMF）。

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法新社報導，魯拉政府最近宣布與北京達成協議，雙方以本國貨幣做貿易，不再以美元作為中介貨幣。左派老將魯拉此行意圖加強和巴西最大貿易夥伴中國的關係，並釋出「巴西捲土重來」的訊息，要在全球舞台上扮演重要角色。

魯拉的政治盟友羅賽芙（(Dilma Rousseff）出任「金磚五國」（BRICS）所設開發銀行總裁，在上海舉行就職典禮。金磚五國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

魯拉在活動上質疑：「為什麼每個國家都必須與美元掛鉤才能做貿易？是誰決定要把美元當作（世界）貨幣？」

他還以強烈措辭批評國際貨幣基金，暗指這個組織過於嚴厲地迫使阿根廷等資金短缺的國家削減開支，換取紓困貸款。

魯拉預定今天在北京會見中國國家主席習近平；他今年2月已拜訪過美國總統拜登。

魯拉12日晚間抵達上海時就說「巴西回來了！」他在上海意圖強調此行另一主要目的，即加強巴西與中國的貿易關係。

巴西為拉丁美洲最大經濟體，中國則是巴西最大的出口市場，購買了價值數百億美元的大豆、牛肉和鐵礦。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP